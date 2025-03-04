理想汽車の２月販売、３割増の2.6万台

中国北京理想汽車の２月販売、３割増の2.6万台車両国・地域中国北京業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略東風日産、自主開発のアーキテクチャー発表中国広東車両自動車ＩＴ一般車部品理想汽車の２月販売、３割増の2.6万台中国北京車両統計自動車吉利の２月販売、84％増の20.5万台中国浙江車両貿易統計自動車上汽の２月販売42％増、２カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車ＢＹＤの２月新車販売、2.6倍の32万台中国深セン車両統計自動車長城汽車の２月販売、２カ月ぶりプラス中国河北車両統計自動車自動車統計吉利の２月販売、84％増の20.5万台中国浙江車両貿易統計自動車理想汽車の２月販売、３割増の2.6万台中国北京車両統計自動車上汽の２月販売42％増、２カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車ＢＹＤの２月新車販売、2.6倍の32万台中国深セン車両統計自動車長城汽車の２月販売、２カ月ぶりプラス中国河北車両統計自動車対米投資、24年は過去最高 トランプ氏の下「大成長時代へ」台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制中国の最新ニュースＰＭ2.5濃度、１月は4.7％悪化中国社会統計社会一般環境テイクオフ：広州の住まいで部屋の整…中国社会ＩＴ一般社会一般発電設備容量を今年８％増へ 当局が目標、再生エネの建設加速中国公益統計電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港本土テック企業が開発主導もPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント政策・法律・規制財政台湾対米投資、24年は過去最高PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制韓国２月の輸出１％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ