吉利の２月販売、84％増の20.5万台

中国浙江吉利の２月販売、84％増の20.5万台車両国・地域中国浙江業種車両関連タグ中国自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略東風日産、自主開発のアーキテクチャー発表中国広東車両自動車ＩＴ一般車部品理想汽車の２月販売、３割増の2.6万台中国北京車両統計自動車吉利の２月販売、84％増の20.5万台中国浙江車両貿易統計自動車上汽の２月販売42％増、２カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車ＢＹＤの２月新車販売、2.6倍の32万台中国深セン車両統計自動車長城汽車の２月販売、２カ月ぶりプラス中国河北車両統計自動車自動車統計吉利の２月販売、84％増の20.5万台中国浙江車両貿易統計自動車理想汽車の２月販売、３割増の2.6万台中国北京車両統計自動車上汽の２月販売42％増、２カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車ＢＹＤの２月新車販売、2.6倍の32万台中国深セン車両統計自動車長城汽車の２月販売、２カ月ぶりプラス中国河北車両統計自動車対米投資、24年は過去最高 トランプ氏の下「大成長時代へ」台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制貿易統計吉利の２月販売、84％増の20.5万台中国浙江車両貿易統計自動車上汽の２月販売42％増、２カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車対米投資、24年は過去最高 トランプ氏の下「大成長時代へ」台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制２月の輸出１％増 半導体は16カ月ぶりマイナス韓国経済マクロ経済貿易統計密輸品押収額、22年からの累計で211億円にミャンマー社会貿易統計社会一般事件政策・法律・規制２月物価、25年ぶりマイナス 0.09％下落、電気料金の割引策でインドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料電力・ガス・水道中国の最新ニュース安キ酵母、インドネシアで酵母生産へ中国湖北食品食品・飲料その他製造設備投資建設・プラント100都市の新築住宅価格、18カ月連続上昇中国建設統計不動産建設・プラント富裕層が２年連続減少 不動産低迷など影響、移住計画も中国経済マクロ経済統計金融一般証券不動産社会一般各国・地域のトップ記事香港本土テック企業が開発主導もPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント政策・法律・規制財政台湾対米投資、24年は過去最高PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制韓国２月の輸出１％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ