富裕層が２年連続減少

中国富裕層が２年連続減少不動産低迷など影響、移住計画もPICK UP経済国・地域中国業種経済関連タグ中国金融一般証券不動産マクロ経済統計社会一般ＧＤＰ富裕層が２年連続減少 不動産低迷など影響、移住計画も中国経済マクロ経済統計金融一般証券不動産社会一般物価の上昇傾向続く、スタンチャート予想ベトナム経済マクロ経済浙江省衢州市に保税区、同省13カ所目中国浙江経済マクロ経済貿易政策・法律・規制マカオの実質ＧＤＰ、24年は8.8％増マカオ経済マクロ経済統計財相、経済3.5％成長へ基本計画策定指示タイ経済マクロ経済政策・法律・規制トランプ政策で豪経済・外交混乱 一律関税も、オーカスは二の次？オーストラリア経済マクロ経済貿易鉄鋼・金属政治一般軍事外交中国の最新ニュース華南の米系企業、76％が中国で再投資計画中国経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制NEW深センへの外資直接投資、今年は500億元へ中国深セン経済金融一般設備投資政策・法律・規制テイクオフ：広州の住まいで部屋の整…中国社会ＩＴ一般社会一般各国・地域のトップ記事香港本土テック企業が開発主導もPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント政策・法律・規制財政台湾対米投資、24年は過去最高PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制韓国２月の輸出１％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ