１月末の銀行貸付残高、前年同月比5.7％増

マレーシア１月末の銀行貸付残高、前年同月比5.7％増金融NEW国・地域マレーシア業種金融関連タグマレーシア金融一般統計自動車統計小鵬の２月販売、４カ月連続で３万台超え中国広東車両統計自動車NEWＥＶ零ホウの２月販売、約４倍の2.5万台中国浙江車両統計自動車NEW小米ＥＶの２月販売、５カ月連続２万台超え中国北京車両統計自動車NEWＮＩＯの２月販売、62％増の1.3万台中国上海車両統計自動車NEWリチウム電池生産、24年は１千ＧＷｈ超え中国製造貿易統計自動車その他製造車部品NEW奇瑞の２月販売、26％増の18万台中国安徽車両統計自動車証券NEWマレーシアの最新ニュース味の素、10～12月期決算は32％増益マレーシア食品決算食品・飲料NEW域内の結束強化で逆風に対処を ＡＳＥＡＮ経済相、ジョ州で会合マレーシア経済マクロ経済イベント政策・法律・規制外交NEW不動産取引、過去10年で最高 24年取引額は18％増の2323億リンギマレーシア建設マクロ経済統計その他サービス不動産建設・プラント各国・地域のトップ記事香港官有地放出が15年来最低にPICK UP建設不動産建設・プラント政策・法律・規制財政NEWミャンマーミャンマーの日本語熱冷めず独自PICK UP社会統計社会一般教育雇用・労務政策・法律・規制NEW中国発電設備容量を今年８％増へPICK UP公益統計電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ