１月の自動車販売、12％減の4.8万台

タイ１月の自動車販売、12％減の4.8万台車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグ中国タイ日本自動車統計自動車統計小鵬の２月販売、４カ月連続で３万台超え中国広東車両統計自動車NEWＥＶ零ホウの２月販売、約４倍の2.5万台中国浙江車両統計自動車NEW小米ＥＶの２月販売、５カ月連続２万台超え中国北京車両統計自動車NEWＮＩＯの２月販売、62％増の1.3万台中国上海車両統計自動車NEWリチウム電池生産、24年は１千ＧＷｈ超え中国製造貿易統計自動車その他製造車部品NEW奇瑞の２月販売、26％増の18万台中国安徽車両統計自動車証券NEWタイの最新ニュースパトゥムタニの地方道拡幅、渋滞解消に期待タイ運輸インフラ建設・プラント陸運NEW中国人のコンド違法貸し出し、内務省が調査タイ観光不動産観光事件政策・法律・規制【タイ会計・税務解説】第11回 税金計算上否認される損金不算入費用の取り扱いについてタイ経済マクロ経済政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港官有地放出が15年来最低にPICK UP建設不動産建設・プラント政策・法律・規制財政NEWミャンマーミャンマーの日本語熱冷めず独自PICK UP社会統計社会一般教育雇用・労務政策・法律・規制NEW中国発電設備容量を今年８％増へPICK UP公益統計電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ