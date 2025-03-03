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    【会員情報ＮＯＷ！】長野フェア、シドニーのスーパーで長野県産品試食イベント

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    長野県産食品を試食できるイベント「長野フェア」が３月４～５日、シドニー中心部のアジア系食品小売店「シティースーパー（Citi Super）」で開催される。

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