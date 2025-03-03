【会員情報ＮＯＷ！】長野フェア、シドニーのスーパーで長野県産品試食イベント

オーストラリア【会員情報ＮＯＷ！】長野フェア、シドニーのスーパーで長野県産品試食イベント商業NEW長野県産食品を試食できるイベント「長野フェア」が３月４～５日、シドニー中心部のアジア系食品小売店「シティースーパー（Citi Super）」で開催される。国・地域オーストラリア業種商業関連タグオーストラリア日本卸売り小売り外食・飲食その他サービス観光オーストラリアの最新ニュースＣＢＤの小売り空室率さらに低下、客足増でオーストラリア建設マクロ経済統計不動産観光小売り外食・飲食連邦、空港鉄道などＶＩＣにインフラ追加支援オーストラリア経済インフラ陸運政策・法律・規制選挙〔泡沫夢幻〕カジノのスター破綻目前、１週間内に資金枯渇オーストラリア社会娯楽社会一般NEW各国・地域のトップ記事香港官有地放出が15年来最低にPICK UP建設不動産建設・プラント政策・法律・規制財政NEWミャンマーミャンマーの日本語熱冷めず独自PICK UP社会統計社会一般教育雇用・労務政策・法律・規制NEW中国発電設備容量を今年８％増へPICK UP公益統計電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ