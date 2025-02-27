NNA ASIA

サービス案内
    ベトナム

    土地使用料30％減の継続、財務省が政令案

    経済
    国・地域
    ベトナム
    業種
    経済
    関連タグ

    ＧＤＰ

    ベトナムの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー