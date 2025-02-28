家計債務、24年末時点で1.63兆リンギ

マレーシア家計債務、24年末時点で1.63兆リンギ金融国・地域マレーシア業種金融関連タグマレーシア金融一般統計政策・法律・規制ＧＤＰ成都市、25年経済成長目標は「5.7％以上」中国四川経済マクロ経済政策・法律・規制東莞市の経済成長目標、25年は「５％以上」中国広東経済マクロ経済統計ＩＴ一般その他製造インフラ電力・ガス・水道建設・プラント政策・法律・規制シルバー経済、30年に510兆円規模へ中国経済マクロ経済統計保健医療医薬品その他サービス陸運観光娯楽政策・法律・規制小売り土地使用料30％減の継続、財務省が政令案ベトナム経済マクロ経済不動産政策・法律・規制財政電子通貨バコン 24年の決済件数は大幅増カンボジア金融統計ＩＴ一般金融一般政策・法律・規制製造業生産高、24年は７％減の150億米ドルカンボジア経済マクロ経済統計その他製造政策・法律・規制マレーシアの最新ニュース商銀メイバンク、24年通期は7.9％増益マレーシア金融決算金融一般雇用・労務ＲＭ１＝33.7円、＄１＝ＲＭ4.44（27日）マレーシア金融金融一般証券日本ガイシ、地場ＫＮＭ傘下企業を子会社化マレーシア製造その他製造石油・石炭・ガス環境各国・地域のトップ記事中国「杭州六小竜」が事業拡張PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信電機保健医療その他製造精密機器機械金融一般証券その他サービス香港アジアに「積極的な目線を」独自PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制韓国半導体投資を税制特恵で支援、特例法が可決PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ