25年ＧＤＰは2.0～3.0％成長、政府予測

香港25年ＧＤＰは2.0～3.0％成長、政府予測PICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計貿易財政ＧＤＰ25年ＧＤＰは2.0～3.0％成長、政府予測香港経済マクロ経済貿易統計財政NEW25年の成長率予測は3.14％ 輸出・消費・投資とも引き上げ台湾経済マクロ経済統計NEW24年の対米輸出はＧＤＰの３割、関税に懸念ベトナム経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW24年成長率、北部優位が鮮明 プラスワン投資、経済エンジンにベトナム経済マクロ経済統計設備投資NEW中部ＭＰ州、産業促進に注力 投資会議で26兆ルピーの提案獲得インド経済マクロ経済イベントNEW深セン市の経済成長目標、25年は「5.5％」中国深セン経済マクロ経済統計政策・法律・規制貿易統計新エネ車販売、今年内燃車超え＝調査会社中国車両貿易統計自動車NEWウイスキー輸入が減少、購買力低下で中国食品貿易統計食品・飲料NEW25年ＧＤＰは2.0～3.0％成長、政府予測香港経済マクロ経済貿易統計財政NEW25年の成長率予測は3.14％ 輸出・消費・投資とも引き上げ台湾経済マクロ経済統計NEW１月の国境貿易３％増、対緬・中がけん引タイ経済マクロ経済貿易統計NEW24年の対米輸出はＧＤＰの３割、関税に懸念ベトナム経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW香港の最新ニュース青衣の物流用地、シンガポール系企業が落札香港建設不動産建設・プラント倉庫陸運NEW〔トラム〕小中学生２万人が不登校香港社会統計社会一般教育NEW中環・湾仔で交通規制、「全運会」準備香港運輸陸運スポーツイベント政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港公務員給与や補助金を抑制PICK UP経済マクロ経済自動車金融一般証券不動産建設・プラント陸運空運観光娯楽社会一般スポーツ雇用・労務政治一般政策・法律・規制財政NEW台湾25年の成長率予測は3.14％PICK UP経済マクロ経済統計NEW韓国24年出生率0.75、やや上昇PICK UP社会マクロ経済社会一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ