１月の国境貿易３％増、対緬・中がけん引

タイ１月の国境貿易３％増、対緬・中がけん引経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグ中国タイミャンマーマクロ経済統計貿易貿易統計新エネ車販売、今年内燃車超え＝調査会社中国車両貿易統計自動車NEWウイスキー輸入が減少、購買力低下で中国食品貿易統計食品・飲料NEW25年ＧＤＰは2.0～3.0％成長、政府予測香港経済マクロ経済貿易統計財政NEW25年の成長率予測は3.14％ 輸出・消費・投資とも引き上げ台湾経済マクロ経済統計NEW１月の国境貿易３％増、対緬・中がけん引タイ経済マクロ経済貿易統計NEW24年の対米輸出はＧＤＰの３割、関税に懸念ベトナム経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEWタイの最新ニュースＷＨＡ、工業団地子会社をＳＥＴ上場へタイ建設証券不動産建設・プラントタイ国鉄、勝手踏切100カ所超を封鎖タイ運輸陸運NEW中銀が0.25％の利下げ、政策金利2.0％にタイ金融金融一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港公務員給与や補助金を抑制PICK UP経済マクロ経済自動車金融一般証券不動産建設・プラント陸運空運観光娯楽社会一般スポーツ雇用・労務政治一般政策・法律・規制財政NEW台湾25年の成長率予測は3.14％PICK UP経済マクロ経済統計NEW韓国24年出生率0.75、やや上昇PICK UP社会マクロ経済社会一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ