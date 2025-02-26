１月のインフレ率は６％、食品などがけん引

カンボジア１月のインフレ率は６％、食品などがけん引経済国・地域カンボジア業種経済関連タグカンボジアマクロ経済統計政策・法律・規制ＣＰＩ深セン市の経済成長目標、25年は「5.5％」中国深セン経済マクロ経済統計政策・法律・規制１月のインフレ率は６％、食品などがけん引カンボジア経済マクロ経済統計政策・法律・規制24年の大卒初任給4500Ｓドル 前年比４％増、就職率は低下シンガポール経済マクロ経済統計教育雇用・労務１月のコアインフレ率0.8％ ３年７か月ぶり低水準、鈍化続くシンガポール経済マクロ経済貿易統計１月ＣＰＩは1.7％上昇、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計25年のインフレ率、最大3.5％予測＝政府マレーシア経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産石油・石炭・ガス政策・法律・規制カンボジアの最新ニュース金融機関の融資残高、24年は前年比３％増カンボジア金融金融一般25年の政府借入は28億ドル、公共投資に重点カンボジア経済インフラ設備投資政策・法律・規制財政１月の貿易総額、24.6％増の50.6億米ドルカンボジア経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事シンガポール１月製造業生産高、９％上昇PICK UP製造統計その他製造NEWミャンマー24年のネット回線遮断は85件、世界最多PICK UPＩＴ統計ＩＴ一般通信社会一般中国ＴＶ出荷シェアが韓国超えPICK UP電機貿易統計ＩＴ一般電機その他製造各国・地域のトップ記事一覧へ