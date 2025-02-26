頼総統、トランプ氏巡り「衝撃を機会に」

台湾頼総統、トランプ氏巡り「衝撃を機会に」政治国・地域台湾業種政治関連タグ台湾米国貿易政策・法律・規制政治一般軍事関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後頼総統、トランプ氏巡り「衝撃を機会に」台湾政治貿易政治一般政策・法律・規制軍事政策金利0.25％引き下げ 年2.75％、景気減速の懸念強く韓国金融金融一般トランプ式改革、オーストラリアで割れる評価オーストラリア政治石油・石炭・ガス鉱業文化・宗教政治一般豪財相、米財務長官と関税免除の交渉へオーストラリア経済貿易金融一般政策・法律・規制外交トランプ氏、中国の対米投資制限＝ＡＩなど中国経済ＩＴ一般保健医療農林・水産石油・石炭・ガス電力・ガス・水道設備投資政策・法律・規制対米タイヤ輸出、関税引上げでも５％増予測タイ車両貿易自動車ゴム・皮革車部品台湾の最新ニュース４Ｑの金融収支、純資産が307億米ドル増加台湾金融マクロ経済貿易統計金融一般衛福部、医療逼迫に３措置で対応台湾医薬保健医療雇用・労務政策・法律・規制就業ゴールドカード、累計発給数1.2万件突破台湾経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポール１月製造業生産高、９％上昇PICK UP製造統計その他製造NEWミャンマー24年のネット回線遮断は85件、世界最多PICK UPＩＴ統計ＩＴ一般通信社会一般中国ＴＶ出荷シェアが韓国超えPICK UP電機貿易統計ＩＴ一般電機その他製造各国・地域のトップ記事一覧へ