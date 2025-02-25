ＮＺ４Ｑ小売売上高1.4％増、宿泊など貢献

ニュージーランドＮＺ４Ｑ小売売上高1.4％増、宿泊など貢献商業NEW国・地域ニュージーランド業種商業関連タグニュージーランド小売り統計失業率ＮＺ４Ｑ小売売上高1.4％増、宿泊など貢献ニュージーランド商業統計小売りNEW若年層ＮＺ人の流出続く、労働力確保に懸念ニュージーランド経済マクロ経済統計観光社会一般豪１月の失業率、4.1％に上昇 就業者大幅増でインフレ圧力もオーストラリア経済統計雇用・労務政策・法律・規制ＮＺ準備銀は0.5ｐ追加利下げ 3.75％に、緩和継続へニュージーランド経済マクロ経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制豪４Ｑの賃金上昇率3.2％、約３年ぶり低水準オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制10～12月の失業率、都市部は6.4％で横ばいインド経済マクロ経済統計雇用・労務オーストラリアの最新ニュース本日のニュージーランド１行情報（24日付）ニュージーランド経済マクロ経済NEWカーシェアのトゥーロ独壇場、利用者倍増オーストラリア車両自動車NEWＮＺオークランド空港、国際線けん引し利用増ニュージーランド運輸決算空運観光NEW各国・地域のトップ記事中国石油・化学工業業界が苦境PICK UP資源統計決算化学一般石油・石炭・ガス政策・法律・規制NEW香港チャイルドシートを義務化PICK UP運輸自動車ＩＴ一般陸運社会一般政策・法律・規制NEW台湾小売業で賃上げの波広がるPICK UP商業卸売り雇用・労務小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ