１万バーツ給付、貧困率低下に貢献＝世銀

タイ１万バーツ給付、貧困率低下に貢献＝世銀社会NEW国・地域タイ業種社会関連タグタイマクロ経済社会一般ＧＤＰ50年後の政府債務６倍に、ＧＤＰ比は173％韓国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW１万バーツ給付、貧困率低下に貢献＝世銀タイ社会マクロ経済社会一般NEW注力分野の輸出、軒並み拡大 新産業マスタープランの進捗良好マレーシア経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機化学一般その他製造環境雇用・労務政策・法律・規制NEW有望な投資先にタミルナド州、米ＣＢＲＥインド経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機精密機器設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW24年の経常収支、88.6億ドルの赤字に拡大インドネシア経済マクロ経済貿易統計財政広州のＧＤＰ成長率目標、25年は５％前後中国広東経済マクロ経済統計タイの最新ニュース【ＡＳＥＡＮビジネス】ASEAN自動車アフター市場におけるDXトレンド（第29回）タイ車両自動車NEWバンコク銀、今年は融資３～４％増目標タイ金融金融一般NEW１月の自動車生産、24.6％減の10.7万台タイ車両統計自動車二輪車NEW各国・地域のトップ記事中国石油・化学工業業界が苦境PICK UP資源統計決算化学一般石油・石炭・ガス政策・法律・規制NEW香港チャイルドシートを義務化PICK UP運輸自動車ＩＴ一般陸運社会一般政策・法律・規制NEW台湾小売業で賃上げの波広がるPICK UP商業卸売り雇用・労務小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ