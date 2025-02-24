石炭輸出、印中向けが５割

インドネシア石炭輸出、印中向けが５割24年総量７％増、日本も２桁伸長PICK UP資源国・地域インドネシア業種資源関連タグインドネシア石油・石炭・ガス鉱業統計貿易環境ＣＰＩ１月ＣＰＩは1.7％上昇、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計25年のインフレ率、最大3.5％予測＝政府マレーシア経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産石油・石炭・ガス政策・法律・規制石炭輸出、印中向けが５割 24年総量７％増、日本も２桁伸長インドネシア資源貿易統計石油・石炭・ガス鉱業環境【フィリピン為替情報】サプライズ決定の比中銀、ペソ安圧力は継続かフィリピン金融マクロ経済統計金融一般証券雇用・労務政策・法律・規制広州のＧＤＰ成長率目標、25年は５％前後中国広東経済マクロ経済統計１月のＣＰＩ上昇率2.0％、伸び幅0.6Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計貿易統計４Ｑの製造業生産額は５兆元 10四半期ぶり高さ、通年もプラス台湾経済マクロ経済統計その他製造ＩＭＦ、タイの成長率予測を据え置きタイ経済マクロ経済統計24年の経常収支、88.6億ドルの赤字に拡大インドネシア経済マクロ経済貿易統計財政石炭輸出、印中向けが５割 24年総量７％増、日本も２桁伸長インドネシア資源貿易統計石油・石炭・ガス鉱業環境ＮＺ１月貿易収支、2.7億＄の黒字に転換ニュージーランド経済マクロ経済貿易統計上海、消費・貿易・投資誘致の質向上へ中国上海経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制インドネシアの最新ニュース長安汽車、インドモービルと提携で参入へインドネシア車両自動車中銀、国債購入で住宅供給計画を支援の方針インドネシア経済マクロ経済不動産政策・法律・規制財政アリススタイル、旅行中の貸出品手配で特許インドネシアサービスＩＴ一般その他サービス観光政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港老舗ゼネコンの保華が清算へPICK UP建設インフラ不動産建設・プラント雇用・労務ミャンマータイ外相がミャンマー訪問、軍政招待PICK UP政治事件政治一般政策・法律・規制選挙外交中国半導体装置の好決算が鮮明にPICK UP製造貿易決算電子・コンピューターその他製造精密機器設備投資政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ