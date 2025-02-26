就業者の６割超が転職検討、英企業調査

香港就業者の６割超が転職検討、英企業調査経済国・地域香港業種経済関連タグ香港統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報就業者の６割超が転職検討、英企業調査香港経済統計雇用・労務小売業で賃上げの波広がる 人手不足背景、コストコは約４％台湾商業卸売り雇用・労務小売り最低賃金の地域分け見直し、区郡再編でベトナム経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制ダバオ地域の最低賃金、29ペソ引き上げフィリピン経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制ＮＺの平均年収、7.3万ドルで過去最高にニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務豪１月の失業率、4.1％に上昇 就業者大幅増でインフレ圧力もオーストラリア経済統計雇用・労務政策・法律・規制香港の最新ニュースマカオで消費促進キャンペーン、10週間実施マカオ経済マクロ経済政策・法律・規制小売り労組条例を改正へ、国安法制と一体化香港経済マクロ経済社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制人材ビザ、目的外の利用目立つ＝元行政長官香港経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポール１月製造業生産高、９％上昇PICK UP製造統計その他製造NEWミャンマー24年のネット回線遮断は85件、世界最多PICK UPＩＴ統計ＩＴ一般通信社会一般中国ＴＶ出荷シェアが韓国超えPICK UP電機貿易統計ＩＴ一般電機その他製造各国・地域のトップ記事一覧へ