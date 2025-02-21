日本【マーケット情報】商品市況（2025年02月21日午前時点）金融国・地域日本業種金融関連タグ日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年02月21日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月20日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年02月20日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月19日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年02月19日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月18日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュースグリコの海外営業利益２倍に、中国・東南ア好調日本食品決算食品・飲料米ＫＦＣが本社移転、開業の地からテキサス州に米国サービス自動車食品・飲料財政外食・飲食ＡＩ搭載の廉価アイフォーン、28日発売米国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター各国・地域のトップ記事中国フードデリに新たな競争局面PICK UPサービス統計ＩＴ一般食品・飲料その他サービス小売り外食・飲食香港飲料容器の回収義務化へ経済マクロ経済食品・飲料環境政策・法律・規制台湾輸出受注額、11カ月ぶり減少PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ