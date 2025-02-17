10～12月の失業率、都市部は6.4％で横ばい

インド10～12月の失業率、都市部は6.4％で横ばい経済国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計雇用・労務失業率ＮＺ準備銀は0.5ｐ追加利下げ 3.75％に、緩和継続へニュージーランド経済マクロ経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制豪４Ｑの賃金上昇率3.2％、約３年ぶり低水準オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制10～12月の失業率、都市部は6.4％で横ばいインド経済マクロ経済統計雇用・労務11～１月の失業率3.1％、４期連続香港経済マクロ経済統計雇用・労務１月就業者13.5万人増、建設・製造業は減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺと豪、インフレ下がるも雇用市場に格差ニュージーランド経済マクロ経済金融一般社会一般雇用・労務政策・法律・規制インドの最新ニュース包装ユーフレックス、メキシコに工場新設インド製造食品・飲料化学一般その他製造設備投資建設・プラント相互関税、20％でも印輸出への影響は限定的インド経済貿易外交Ｒインフラ、再エネ機器の製造事業に参入インド製造電機その他製造インフラ電力・ガス・水道建設・プラント環境各国・地域のトップ記事香港民主党が解散を検討かPICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙台湾台湾内政や中台関係巡り講演PICK UP政治マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般政治一般政策・法律・規制選挙外交韓国366兆ウォンの貿易金融支援PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ