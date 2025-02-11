北京の１月ＣＰＩ、0.3％上昇＝３カ月ぶり

中国北京北京の１月ＣＰＩ、0.3％上昇＝３カ月ぶり経済NEW国・地域中国北京業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ北京の１月ＣＰＩ、0.3％上昇＝３カ月ぶり中国北京経済マクロ経済統計NEW米の対中関税足かせに、ＧＤＰ押し下げ試算中国経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW１月ＣＰＩは0.5％上昇、春節で伸び拡大中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料その他サービス観光娯楽１月ＣＰＩ上昇率2.66％、11カ月ぶり高水準台湾経済マクロ経済統計【フィリピン為替情報】経済指標が為替左右、比金融会合控えフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制準備銀、約５年ぶり利下げ 成長支援、スタンスは「中立」維持インド金融統計金融一般中国の最新ニュース企業にディープシーク導入広がる、車や通信中国ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW【中越ビジネス】ビザと就業許可 第179回中国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW福田汽車の１月販売、３カ月連続マイナス中国北京車両統計決算自動車NEW各国・地域のトップ記事シンガポール24年新規登録、ＢＥＶが３割車両統計自動車NEW台湾工作機械輸出、１月は31％減PICK UP製造貿易統計その他製造NEW韓国働く外国人100万人時代にPICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ