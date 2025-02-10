工作機械輸出、１月は31％減

台湾工作機械輸出、１月は31％減需要低迷、春節連休も響くPICK UP製造NEW国・地域台湾業種製造関連タグ台湾その他製造統計貿易貿易統計工作機械輸出、１月は31％減 需要低迷、春節連休も響く台湾製造貿易統計その他製造NEW工場の閉鎖、高水準続くか 月100軒ペース、消費に悪影響タイ製造マクロ経済統計その他製造雇用・労務NEW１月の輸出は前年比７％減、税関総局統計ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW日本産食品、輸入が過去最高 24年24％増、ホタテ100億円超えベトナム農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW日系の５割弱が事業拡大意向 ジェトロ調査、非製造業がけん引インドネシア経済マクロ経済統計政治一般NEWコメ輸入量、１月は46％減フィリピン農水貿易統計農林・水産NEW台湾の最新ニュース遠東新世紀、稼働停止で月2.5億元の損失台湾化学化学一般繊維社会一般事件NEWＵＭＣの１月売上高、同月２番目の高水準台湾ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューターNEW１月の税収、1.8％減の2194億元台湾経済マクロ経済統計財政NEW各国・地域のトップ記事シンガポール24年新規登録、ＢＥＶが３割車両統計自動車NEW台湾工作機械輸出、１月は31％減PICK UP製造貿易統計その他製造NEW韓国働く外国人100万人時代にPICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ