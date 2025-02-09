１月の輸出は前年比７％減、税関総局統計

ベトナム１月の輸出は前年比７％減、税関総局統計経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計貿易貿易統計工作機械輸出、１月は31％減 需要低迷、春節連休も響く台湾製造貿易統計その他製造NEW工場の閉鎖、高水準続くか 月100軒ペース、消費に悪影響タイ製造マクロ経済統計その他製造雇用・労務NEW１月の輸出は前年比７％減、税関総局統計ベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW日本産食品、輸入が過去最高 24年24％増、ホタテ100億円超えベトナム農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW日系の５割弱が事業拡大意向 ジェトロ調査、非製造業がけん引インドネシア経済マクロ経済統計政治一般NEWコメ輸入量、１月は46％減フィリピン農水貿易統計農林・水産NEWベトナムの最新ニュース公共投資は鉄道・高速道を優先、次期５年ベトナム経済インフラ陸運政策・法律・規制高速鉄道向けの製品を大手２社に要請、首相ベトナム運輸自動車鉄鋼・金属その他製造機械インフラ建設・プラント陸運NEWベトナム航空、関空―ダナン線５年ぶり再開ベトナム運輸空運NEW各国・地域のトップ記事シンガポール24年新規登録、ＢＥＶが３割車両統計自動車NEW台湾工作機械輸出、１月は31％減PICK UP製造貿易統計その他製造NEW韓国働く外国人100万人時代にPICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ