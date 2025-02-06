１月の二輪販売55.7万台、３カ月連続で減少

インドネシア１月の二輪販売55.7万台、３カ月連続で減少車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア二輪車統計自動車統計ホンダの１月販売３割減、12カ月連続中国車両統計自動車設備投資NEW福田汽車の１月販売、３カ月連続マイナス中国北京車両統計決算自動車NEW工場の閉鎖、高水準続くか 月100軒ペース、消費に悪影響タイ製造マクロ経済統計その他製造雇用・労務NEW１月の二輪販売55.7万台、３カ月連続で減少インドネシア車両統計二輪車NEW日系の５割弱が事業拡大意向 ジェトロ調査、非製造業がけん引インドネシア経済マクロ経済統計政治一般NEW【自動車・二輪車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2025年１月インド車両統計自動車二輪車NEWインドネシアの最新ニュース日立建機、社員の電動バイク利用を促進インドネシア車両二輪車電機その他製造機械環境NEW株価6600台に下落、23年６月以来の安値インドネシア金融金融一般証券NEWリド経済特区を封鎖、違反行為で建設中断インドネシア建設不動産建設・プラント環境政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポール24年新規登録、ＢＥＶが３割車両統計自動車NEW台湾工作機械輸出、１月は31％減PICK UP製造貿易統計その他製造NEW韓国働く外国人100万人時代にPICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ