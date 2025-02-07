一律関税「検討すべきだ」、米通商代表候補

ベトナム一律関税「検討すべきだ」、米通商代表候補政治国・地域ベトナム業種政治関連タグベトナム貿易政策・法律・規制外交関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後米国をＷＴＯ提訴、香港への追加関税で香港経済マクロ経済貿易政策・法律・規制日系の業績見通し、やや悪化 輸出を懸念、６割は「横ばい」香港経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制経済部、米の半導体関税巡り幹部派遣へ台湾ＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制一律関税「検討すべきだ」、米通商代表候補ベトナム政治貿易政策・法律・規制外交中銀、トランプ関税でのインフレ加速へ備えインドネシア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制米の対外援助停止、保健部門への支援に影響インドネシア医薬保健医療政策・法律・規制財政外交ベトナムの最新ニューストレックス、越子会社株式を台湾企業に譲渡ベトナムＩＴＩＴ一般電子・コンピューター対米貿易黒字が過去最高に、関税の標的懸念ベトナム経済マクロ経済貿易外交企業法改正案、マネロン対策強化へベトナム経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポール明治、アジア太平洋地域の統括会社設立食品食品・飲料更新香港日系の業績見通し、やや悪化PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制ミャンマー軍政「女性の徴兵計画ない」独自PICK UP経済マクロ経済統計メディア雇用・労務政治一般政策・法律・規制軍事各国・地域のトップ記事一覧へ