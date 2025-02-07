25年成長率予測、6.7％に据え置き＝英銀

ベトナム25年成長率予測、6.7％に据え置き＝英銀経済国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済ＧＤＰ広東省21市のＧＤＰ、成長率トップは深セン中国広東経済マクロ経済統計浙江省義烏の輸出額、24年は17.7％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計陸運日タイの首都が協力深化へ 小池知事、日系に支援強化を表明タイ経済マクロ経済環境政策・法律・規制25年成長率予測、6.7％に据え置き＝英銀ベトナム経済マクロ経済【フィリピン為替情報】経済指標が為替左右、比金融会合控えフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制準備銀、約５年ぶり利下げ 成長支援、スタンスは「中立」維持インド金融統計金融一般ベトナムの最新ニュースデジワールド、24年10～12月は純利益３倍ベトナム商業決算電子・コンピューター小売りカントー市、７カ所目の工業団地造成を認可ベトナム経済マクロ経済インフラ建設・プラント海運NEW公共投資は鉄道・高速道を優先、次期５年ベトナム経済インフラ陸運政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポール明治、アジア太平洋地域の統括会社設立食品食品・飲料更新香港日系の業績見通し、やや悪化PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制ミャンマー軍政「女性の徴兵計画ない」独自PICK UP経済マクロ経済統計メディア雇用・労務政治一般政策・法律・規制軍事各国・地域のトップ記事一覧へ