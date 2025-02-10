エネ省、住宅での太陽光発電政策を実施へ

マレーシアエネ省、住宅での太陽光発電政策を実施へ公益国・地域マレーシア業種公益関連タグマレーシア電力・ガス・水道政策・法律・規制インフラ環境関連トピックス・特集・連載アジアで進む脱炭素アジアで進む脱炭素エネ省、住宅での太陽光発電政策を実施へマレーシア公益インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制ＣＣＵＳ法案、来月初旬の議会提出を視野マレーシア経済マクロ経済石油・石炭・ガス鉱業環境政策・法律・規制炭素クレジット市場規模、昨年３割拡大オーストラリア経済マクロ経済鉄鋼・金属環境政治一般ＣＣＳ向けＣＯ２輸入規制緩和を＝サントスオーストラリア資源石油・石炭・ガス電力・ガス・水道環境アスエネ、バンプーネクストと提携契約締結タイＩＴＩＴ一般環境ネスレ、物流ムーバーの電動車活用フィリピン食品自動車食品・飲料インフラ陸運環境マレーシアの最新ニュース【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済ノーションＶテック、新工場建設で土地取得マレーシア製造決算電子・コンピューター精密機器建設・プラント外国人のＥＰＦ強制加入には長短あり＝識者マレーシア経済マクロ経済社会一般雇用・労務政策・法律・規制財政各国・地域のトップ記事シンガポール明治、アジア太平洋地域の統括会社設立食品食品・飲料更新香港日系の業績見通し、やや悪化PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制ミャンマー軍政「女性の徴兵計画ない」独自PICK UP経済マクロ経済統計メディア雇用・労務政治一般政策・法律・規制軍事各国・地域のトップ記事一覧へ