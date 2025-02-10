１月ＣＰＩは0.5％上昇、春節で伸び拡大

中国１月ＣＰＩは0.5％上昇、春節で伸び拡大経済国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車食品・飲料その他サービス観光娯楽マクロ経済統計ＣＰＩ１月ＣＰＩは0.5％上昇、春節で伸び拡大中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料その他サービス観光娯楽１月ＣＰＩ上昇率2.66％、11カ月ぶり高水準台湾経済マクロ経済統計【フィリピン為替情報】経済指標が為替左右、比金融会合控えフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制準備銀、約５年ぶり利下げ 成長支援、スタンスは「中立」維持インド金融統計金融一般１月のＣＰＩ上昇率、10カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料１月物価、テトで3.63％上昇 ６カ月ぶり高水準、食品など高騰ベトナム経済マクロ経済統計小売り自動車統計広汽集団の新車販売、１月は25％減中国広東車両統計自動車力帆の１月販売43％減、６カ月ぶりマイナス中国重慶車両統計自動車宇通客車の１月販売、５カ月ぶりマイナス中国河南車両統計決算自動車１月ＰＰＩは2.3％下落、28カ月連続中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料化学一般鉄鋼・金属農林・水産石油・石炭・ガス不動産建設・プラント１月ＣＰＩは0.5％上昇、春節で伸び拡大中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料その他サービス観光娯楽浙江省義烏の輸出額、24年は17.7％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計陸運中国の最新ニュース保険資金を使った金投資、試験業務実施へ中国金融鉄鋼・金属宝石・宝飾品金融一般証券政策・法律・規制浙江省義烏の輸出額、24年は17.7％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計陸運吉利汽車、DeepSeekのＡＩ導入中国浙江車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター各国・地域のトップ記事シンガポール明治、アジア太平洋地域の統括会社設立食品食品・飲料更新香港日系の業績見通し、やや悪化PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制ミャンマー軍政「女性の徴兵計画ない」独自PICK UP経済マクロ経済統計メディア雇用・労務政治一般政策・法律・規制軍事各国・地域のトップ記事一覧へ