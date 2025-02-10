１月ＰＰＩは2.3％下落、28カ月連続

中国１月ＰＰＩは2.3％下落、28カ月連続経済国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車食品・飲料化学一般鉄鋼・金属農林・水産不動産建設・プラント石油・石炭・ガスマクロ経済統計自動車統計広汽集団の新車販売、１月は25％減中国広東車両統計自動車力帆の１月販売43％減、６カ月ぶりマイナス中国重慶車両統計自動車宇通客車の１月販売、５カ月ぶりマイナス中国河南車両統計決算自動車１月ＰＰＩは2.3％下落、28カ月連続中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料化学一般鉄鋼・金属農林・水産石油・石炭・ガス不動産建設・プラント１月ＣＰＩは0.5％上昇、春節で伸び拡大中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料その他サービス観光娯楽浙江省義烏の輸出額、24年は17.7％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計陸運中国の最新ニュース蘇州工業園区、エンボディドＡＩの産業拠点中国江蘇ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資建設・プラント政策・法律・規制国有企業利益、24年は0.4％増中国経済マクロ経済統計山崩れで30人連絡取れず、四川省中国四川社会社会一般災害各国・地域のトップ記事シンガポール明治、アジア太平洋地域の統括会社設立食品食品・飲料更新香港日系の業績見通し、やや悪化PICK UP経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制ミャンマー軍政「女性の徴兵計画ない」独自PICK UP経済マクロ経済統計メディア雇用・労務政治一般政策・法律・規制軍事各国・地域のトップ記事一覧へ