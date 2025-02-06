24年の農産物輸出額、６％増の８兆円

タイ24年の農産物輸出額、６％増の８兆円農水国・地域タイ業種農水関連タグタイ農林・水産統計貿易貿易統計24年のサービス貿易、過去最高の7.5兆元中国経済貿易統計その他サービス観光青島の24年ＧＤＰ、5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済貿易統計上汽の１月販売7.9％増、10カ月ぶりプラス中国上海車両貿易統計自動車財新サービス業ＰＭＩ、１月は51.0に下落中国経済マクロ経済統計その他サービス日本企業の中国ビジネス意欲、低下続く中国経済マクロ経済貿易統計設備投資１月のＰＭＩ、下落も楽観圏維持香港経済マクロ経済貿易統計タイの最新ニュースパナエナジー、タイ初のカーボン認証取得タイ電機電機その他製造環境今年の自動車ローン市場前年並み＝協会予測タイ車両自動車金融一般化粧品シーチャン、今年30％の成長目指すタイ商業化学一般卸売り小売り各国・地域のトップ記事シンガポール24年の設備投資135億Ｓドル経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターバイオ設備投資更新中国春節８連休の旅行市場堅調PICK UP観光統計その他サービス陸運海運空運観光娯楽社会一般文化・宗教小売り外食・飲食香港啓徳体育園、３月１日に開業PICK UP経済マクロ経済建設・プラント娯楽スポーツイベント各国・地域のトップ記事一覧へ