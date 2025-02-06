東元電機、トランプ関税に「不確実性高い」

台湾東元電機、トランプ関税に「不確実性高い」電機国・地域台湾業種電機関連タグ台湾米国中南米電機貿易政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後米中が首脳協議へ調整、トランプ氏「急がない」中国経済貿易医薬品政策・法律・規制外交車部品香港系企業と契約解除か、パナマ運河管理香港運輸海運政治一般中国、パナマ巡り米に抗議香港運輸海運政治一般政策・法律・規制東元電機、トランプ関税に「不確実性高い」台湾電機貿易電機政策・法律・規制トランプ関税が鉄鋼業に影響、中鋼董事長台湾鉄鋼貿易鉄鋼・金属政策・法律・規制財務省、トランプ関税への対応策を準備タイ経済貿易金融一般政策・法律・規制台湾の最新ニュース25年世界ファウンドリー売上高、20％増予測台湾ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター続伸、ＴＳＭＣなどがけん引＝台湾株式台湾金融金融一般証券長栄航空、25年は地上職100人超の採用計画台湾運輸空運雇用・労務各国・地域のトップ記事シンガポール24年の設備投資135億Ｓドル経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターバイオ設備投資更新中国春節８連休の旅行市場堅調PICK UP観光統計その他サービス陸運海運空運観光娯楽社会一般文化・宗教小売り外食・飲食香港啓徳体育園、３月１日に開業PICK UP経済マクロ経済建設・プラント娯楽スポーツイベント各国・地域のトップ記事一覧へ