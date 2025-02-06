中国が米に報復関税、豪に連鎖的影響も

オーストラリア中国が米に報復関税、豪に連鎖的影響も経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグ中国オーストラリア米国金融一般証券マクロ経済貿易政策・法律・規制外交ＧＤＰ青島の24年ＧＤＰ、5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済貿易統計東莞のＧＤＰ、24年は4.6％成長＝目標未達中国広東経済マクロ経済統計一行ニュース（５日付）中国経済マクロ経済ＧＤＰ成長目標、８％に上方修正へベトナム経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制24年のＧＤＰ成長率、5.03％に減速インドネシア経済マクロ経済統計24年のＧＤＰ成長率5.03％ 小幅減速も堅調、政府目標は未達インドネシア経済マクロ経済統計オーストラリアの最新ニュースシドニー住民、高密度住宅支持が46％に拡大オーストラリア建設マクロ経済不動産建設・プラント社会一般建設請負業界、労使改革に向けロビー活動オーストラリア経済雇用・労務政策・法律・規制選挙保険各社顧客争奪戦、無料補償期間の特典もオーストラリア金融金融一般保険各国・地域のトップ記事シンガポール24年の設備投資135億Ｓドル経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターバイオ設備投資更新中国春節８連休の旅行市場堅調PICK UP観光統計その他サービス陸運海運空運観光娯楽社会一般文化・宗教小売り外食・飲食香港啓徳体育園、３月１日に開業PICK UP経済マクロ経済建設・プラント娯楽スポーツイベント各国・地域のトップ記事一覧へ