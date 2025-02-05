米印首脳13日に会談、貿易やビザ問題議題

インド米印首脳13日に会談、貿易やビザ問題議題政治NEW国・地域インド業種政治関連タグインド米国政治一般関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後米が対中関税発動、中国は最大15％の報復措置中国経済貿易自動車ＩＴ一般繊維鉄鋼・金属精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制NEW米新政権が金融政策の不確定要素に、中銀台湾金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW工業団地ＷＨＡ「トランプ2.0を好機に」タイ建設マクロ経済設備投資不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW米援助停止で協力訴え、民主派が講演ミャンマー政治社会一般政治一般外交NEW貿産相、トランプ関税の影響懸念フィリピン経済マクロ経済貿易政策・法律・規制外交NEWトランプ関税、豪の製薬・製造業が戦々恐々オーストラリア経済マクロ経済貿易医薬品その他製造軍事外交NEWインドの最新ニュース高級二輪・四輪車、輸入関税を引き下げインド車両貿易自動車二輪車政策・法律・規制財政車部品ルピーの対ドルで最安値更新、87ルピー台にインド金融統計金融一般NEW鉄鋼ジンダル、３年で1600億ルピーの設備投資インド鉄鋼鉄鋼・金属設備投資証券各国・地域のトップ記事香港ＨＫタクシー、アプリ終了へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEWミャンマー総司令官「選挙準備を」、日程は明言せずPICK UP政治政治一般選挙NEW中国工業利益が３年連続マイナスPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ