１月のＥＶ登録、前年同月以来の１万台突破

タイ１月のＥＶ登録、前年同月以来の１万台突破PICK UP車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグタイ自動車統計関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略ＥＶ零ホウの１月販売、２倍の2.5万台中国浙江車両統計自動車NEW小米ＥＶの１月販売、４カ月連続２万台超え中国北京車両統計自動車NEW理想汽車の１月販売、４％減の2.9万台中国北京車両統計自動車NEW吉利の１月販売、単月過去最多の26.6万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW奇瑞の１月販売、10％増の22.4万台中国安徽車両統計自動車NEWＮＩＯの１月販売、38％増の1.4万台中国上海車両統計自動車NEW自動車統計吉利の１月販売、単月過去最多の26.6万台中国浙江車両貿易統計自動車NEWＥＶ零ホウの１月販売、２倍の2.5万台中国浙江車両統計自動車NEWＮＩＯの１月販売、38％増の1.4万台中国上海車両統計自動車NEW理想汽車の１月販売、４％減の2.9万台中国北京車両統計自動車NEW小米ＥＶの１月販売、４カ月連続２万台超え中国北京車両統計自動車NEW奇瑞の１月販売、10％増の22.4万台中国安徽車両統計自動車NEWタイの最新ニュース地域別の新規バイク登録台数（25年１月）タイ車両統計二輪車NEW24年10カ月の電力消費5.9％増、各部門で増タイ公益自動車石油・石炭・ガス電力・ガス・水道テイクオフ：午前４時、静かなノック…タイ社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事香港ＨＫタクシー、アプリ終了へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEWミャンマー総司令官「選挙準備を」、日程は明言せずPICK UP政治政治一般選挙NEW中国工業利益が３年連続マイナスPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ