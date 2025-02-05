ルピーの対ドルで最安値更新、87ルピー台に

インドルピーの対ドルで最安値更新、87ルピー台にPICK UP金融NEW国・地域インド業種金融関連タグインド金融一般統計貿易統計上海の貿易額、24年は過去最高の4.27兆元中国上海経済マクロ経済貿易統計NEW農林水産物・食品の対中輸出、24年は３割減中国農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEWスイス時計の中国本土輸出、24年は26％減中国製造貿易統計その他製造精密機器NEW山西の24年ＧＤＰ、2.3％成長＝目標下回る中国山西経済マクロ経済貿易統計NEW吉利の１月販売、単月過去最多の26.6万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW財新製造業ＰＭＩ、１月は50超えも下落継続中国経済マクロ経済貿易統計NEWインドの最新ニュースエレコム、遠隔医療メディバディと業務提携インド医薬ＩＴ一般保健医療NEW米印首脳13日に会談、貿易やビザ問題議題インド政治政治一般NEWＪＦＥスチール、独系鋼材製造の買収完了インド鉄鋼鉄鋼・金属鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資建設・プラント環境各国・地域のトップ記事香港ＨＫタクシー、アプリ終了へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEWミャンマー総司令官「選挙準備を」、日程は明言せずPICK UP政治政治一般選挙NEW中国工業利益が３年連続マイナスPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ