小鵬の１月販売、３カ月連続で３万台超え

中国広東小鵬の１月販売、３カ月連続で３万台超え車両NEW国・地域中国広東業種車両関連タグ中国欧州自動車統計関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略ＥＶ零ホウの１月販売、２倍の2.5万台中国浙江車両統計自動車NEW小米ＥＶの１月販売、４カ月連続２万台超え中国北京車両統計自動車NEW理想汽車の１月販売、４％減の2.9万台中国北京車両統計自動車NEW吉利の１月販売、単月過去最多の26.6万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW奇瑞の１月販売、10％増の22.4万台中国安徽車両統計自動車NEWＮＩＯの１月販売、38％増の1.4万台中国上海車両統計自動車NEW自動車統計吉利の１月販売、単月過去最多の26.6万台中国浙江車両貿易統計自動車NEWＥＶ零ホウの１月販売、２倍の2.5万台中国浙江車両統計自動車NEWＮＩＯの１月販売、38％増の1.4万台中国上海車両統計自動車NEW理想汽車の１月販売、４％減の2.9万台中国北京車両統計自動車NEW小米ＥＶの１月販売、４カ月連続２万台超え中国北京車両統計自動車NEW奇瑞の１月販売、10％増の22.4万台中国安徽車両統計自動車NEW中国の最新ニュース【月次リポート】全国（１月）中国経済マクロ経済NEWテイクオフ：春節（旧正月）連休はど…中国社会社会一般NEWマツダの中国販売、24年は3.8％減中国車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事香港ＨＫタクシー、アプリ終了へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEWミャンマー総司令官「選挙準備を」、日程は明言せずPICK UP政治政治一般選挙NEW中国工業利益が３年連続マイナスPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ