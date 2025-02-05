本日のニュージーランド１行情報（４日付）

ニュージーランド本日のニュージーランド１行情報（４日付）経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランドマクロ経済ＧＤＰ山西の24年ＧＤＰ、2.3％成長＝目標下回る中国山西経済マクロ経済貿易統計NEW広州のＧＤＰ、24年は2.1％成長＝目標未達中国広東経済マクロ経済統計NEW【月次リポート】全国（１月）中国経済マクロ経済NEW【ニューストップ５】2025年１月台湾経済マクロ経済NEW【月次リポート】台湾（１月）台湾経済マクロ経済NEW【月次リポート】韓国（１月）韓国経済マクロ経済政治一般NEWオーストラリアの最新ニュースＮＺ生活費３％上昇、依然インフレ率上回るニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般社会一般NEWＮＡＢ、総額５千万＄の詐欺を未然防止オーストラリア金融統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般NEWＮＺのＥＶ充電器製造社、大型トラックに焦点ニュージーランド製造自動車その他製造電力・ガス・水道陸運各国・地域のトップ記事香港ＨＫタクシー、アプリ終了へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEWミャンマー総司令官「選挙準備を」、日程は明言せずPICK UP政治政治一般選挙NEW中国工業利益が３年連続マイナスPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ