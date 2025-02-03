日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月03日時点）金融国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月03日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月31日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月31日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月30日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月30日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月29日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース味の素社長に中村氏、藤江氏は体調不良で交代日本食品食品・飲料三菱自の純益予想大幅減、東南アで価格競争激化日本車両決算自動車貿易摩擦備え、供給網に打撃＝日本企業米国車両貿易自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造機械政策・法律・規制車部品各国・地域のトップ記事シンガポール生産能力増強で需要に対応独自PICK UP製造保健医療その他製造更新香港24年のＧＤＰ成長率2.5％PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売り韓国１月の輸出10.3％減PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ