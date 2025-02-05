最低賃金引き上げに難色

フィリピン最低賃金引き上げに難色政府と経済界、法制化は影響大PICK UP経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン食品・飲料マクロ経済政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報最低賃金引き上げに難色 政府と経済界、法制化は影響大フィリピン経済マクロ経済食品・飲料雇用・労務政策・法律・規制NEW期待する最低昇給率、平均は7.2％＝調査台湾経済マクロ経済統計雇用・労務最賃に関する関係者間協議を継続＝人的資源省マレーシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制外国人ＥＰＦ義務化、拠出率は２％に＝首相マレーシア経済マクロ経済雇用・労務財政最低賃金1700リンギに引き上げ 経済界、地域ごとの設定を提案マレーシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制最低賃金引き上げ法案、下院委で可決フィリピン経済雇用・労務政治一般政策・法律・規制フィリピンの最新ニュース正副大統領、信頼度の低下続くフィリピン政治統計政治一般NEW12月政府債務、３カ月連続の16兆ペソ超えフィリピン経済統計財政NEW〔クラクション〕北ルソン高速道でトラック横転フィリピン社会陸運社会一般事件各国・地域のトップ記事香港ＨＫタクシー、アプリ終了へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEWミャンマー総司令官「選挙準備を」、日程は明言せずPICK UP政治政治一般選挙NEW中国工業利益が３年連続マイナスPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ