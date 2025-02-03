１月の輸出10.3％減

韓国１月の輸出10.3％減16カ月ぶりマイナス、連休が影響PICK UP経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計貿易自動車統計12月の住宅ローン残高、23カ月連続過去最高台湾金融統計金融一般不動産１月の輸出10.3％減 16カ月ぶりマイナス、連休が影響韓国経済マクロ経済貿易統計ＥＶ購買決定に女性が高い影響力、報告書インド車両統計自動車【アジア自動車データ集】24年12月アジア車両統計自動車タイの仕向け地別の車輸出台数（24年12月）タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品24年のメーカー別車輸出、台数増は３社タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品貿易統計24年のＧＤＰ成長率2.5％ 消費低迷、10～12月は上向く香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売り労働基金の運用、24年黒字額は１兆元超台湾金融統計金融一般１月の輸出10.3％減 16カ月ぶりマイナス、連休が影響韓国経済マクロ経済貿易統計24年のコメ輸出276万トン、13億ドル相当ミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産25年のＧＤＰ成長率5.8％、ＩＭＦ予測カンボジア経済マクロ経済貿易統計農林・水産不動産建設・プラント観光政策・法律・規制12月の香港ドル預金0.9％増、元建ては減少香港金融統計金融一般韓国の最新ニュースサムスングループ、24年末の時価総額23％減韓国経済マクロ経済統計電機サムスン会長の経営権訴訟、３日に判決韓国経済事件政策・法律・規制マグナチップ、経営権売却を本格化韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター各国・地域のトップ記事シンガポール生産能力増強で需要に対応独自PICK UP製造保健医療その他製造更新香港24年のＧＤＰ成長率2.5％PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売り韓国１月の輸出10.3％減PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ