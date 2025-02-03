12月末の銀行貸付残高、前年同月比5.5％増

マレーシア12月末の銀行貸付残高、前年同月比5.5％増金融NEW国・地域マレーシア業種金融関連タグマレーシア金融一般統計自動車統計タイの仕向け地別の車輸出台数（24年12月）タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW24年のメーカー別車輸出、台数増は３社タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW24年12月鉱工業生産、５カ月連続のマイナスタイ経済マクロ経済統計NEW12月末の銀行貸付残高、前年同月比5.5％増マレーシア金融統計金融一般NEW最も称賛される企業、シンガポール航空28位シンガポール運輸統計空運NEW１月乗用車販売、マヒンドラが３カ月ぶり３位インド車両統計自動車NEWマレーシアの最新ニュース大阪万博に向け投資貿産省は尽力を＝副首相マレーシア経済マクロ経済貿易設備投資イベント政策・法律・規制データソニック、旅券関連契約を１年延長マレーシアＩＴＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW地場サルコン、ペラ州に太陽光発電所建設マレーシア公益電力・ガス・水道環境各国・地域のトップ記事ミャンマー生活に必死、日常過ごす市民独自PICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW香港春節の花火、26万人が鑑賞観光統計観光イベントNEW台湾24年ＧＤＰ成長率は4.30％経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ