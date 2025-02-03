25年経済成長2.9％未満の可能性＝中銀総裁

タイ25年経済成長2.9％未満の可能性＝中銀総裁経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済ＧＤＰ台湾の24年ＧＤＰ成長率4.30％、３年ぶり高水準台湾経済マクロ経済統計NEW24年ＧＤＰ成長率は4.30％ ３年ぶり高さ、総資本形成が貢献台湾経済マクロ経済統計NEW台経院、25年成長率予測を3.42％に上方修正台湾経済マクロ経済統計NEW25年経済成長2.9％未満の可能性＝中銀総裁タイ経済マクロ経済NEW中銀、25年は0.5％利下げへ 成長減速、緩和姿勢を維持フィリピン金融マクロ経済金融一般政治一般政策・法律・規制NEW来年度予算案、歳出５％増 中間層の所得税減税で成長底上げインド経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資教育雇用・労務政策・法律・規制軍事財政NEWタイの最新ニュース全国４地域で高級戸建て需要拡大＝サンシリタイ建設不動産NEW昨年のドローン登録台数、13倍の11万台タイ運輸空運ＭＧ、新型ＥＶ２モデルで国内シェア５％へタイ車両自動車NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー生活に必死、日常過ごす市民独自PICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW香港春節の花火、26万人が鑑賞観光統計観光イベントNEW台湾24年ＧＤＰ成長率は4.30％経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ