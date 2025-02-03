鉱工業生産３年連続低下、自動車認証不正響く

日本鉱工業生産３年連続低下、自動車認証不正響く製造NEW国・地域日本業種製造関連タグ日本自動車その他製造電子・コンピューター統計自動車統計タイの仕向け地別の車輸出台数（24年12月）タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW24年のメーカー別車輸出、台数増は３社タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW24年12月鉱工業生産、５カ月連続のマイナスタイ経済マクロ経済統計NEW12月末の銀行貸付残高、前年同月比5.5％増マレーシア金融統計金融一般NEW最も称賛される企業、シンガポール航空28位シンガポール運輸統計空運NEW１月乗用車販売、マヒンドラが３カ月ぶり３位インド車両統計自動車NEW日本の最新ニューストウガラシ輸入額過去最高、健康志向で＝23年日本農水貿易食品・飲料農林・水産外国人労働者230万人、12.4％増で最多更新日本社会社会一般雇用・労務NEW〔アジア人事〕明電舎ほか日本経済マクロ経済電機その他製造NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー生活に必死、日常過ごす市民独自PICK UP政治社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW香港春節の花火、26万人が鑑賞観光統計観光イベントNEW台湾24年ＧＤＰ成長率は4.30％経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ