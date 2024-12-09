2024年12月のタイの新車販売台数（表）

タイ2024年12月のタイの新車販売台数（表）車両国・地域タイ業種車両関連タグ中国タイ日本自動車統計自動車統計サムスングループ、24年末の時価総額23％減韓国経済マクロ経済統計24年の自動車販売、26％減の57万台タイ車両統計自動車2024年12月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車中国企業、７工業団地に計585工場を開設タイ経済マクロ経済統計自動車電子・コンピューター鉄鋼・金属ゴム・皮革設備投資雇用・労務政策・法律・規制25年新車販売見通し、80.5万台維持＝クナンガマレーシア車両統計自動車【インドネシア経済統計】12月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光タイの最新ニュース台湾系タイヤＨＦＴ、需要拡大で10％増収へタイ車両ゴム・皮革車部品東北部のカリウム開発、住民が免許剥奪要求タイ社会農林・水産鉱業社会一般環境政策・法律・規制オンライン詐欺、銀行などに補償を義務化へタイ社会ＩＴ一般通信金融一般社会一般事件政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポール【年始インタビュー】新政権は内政・外交で安定的独自PICK UP政治政治一般NEW韓国25年のＥＶ補助金やや縮小PICK UP車両自動車環境政策・法律・規制車部品タイブランド化で持続可能な発展独自PICK UP農水農林・水産社会一般環境各国・地域のトップ記事一覧へ