ＥＶ購買決定に女性が高い影響力、報告書

インドＥＶ購買決定に女性が高い影響力、報告書車両国・地域インド業種車両関連タグインド自動車統計自動車統計12月の住宅ローン残高、23カ月連続過去最高台湾金融統計金融一般不動産１月の輸出10.3％減 16カ月ぶりマイナス、連休が影響韓国経済マクロ経済貿易統計ＥＶ購買決定に女性が高い影響力、報告書インド車両統計自動車【アジア自動車データ集】24年12月アジア車両統計自動車タイの仕向け地別の車輸出台数（24年12月）タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品24年のメーカー別車輸出、台数増は３社タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品インドの最新ニュース住宅販売戸数、24年は3.5％減 事業遅延で供給影響、主要７都市インド建設マクロ経済統計不動産デンソーなど開発のＥＶ部品、スズキに供給インド車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター精密機器機械電力・ガス・水道建設・プラント環境車部品１月の二輪車販売、４社がプラス成長インド車両統計二輪車各国・地域のトップ記事シンガポール生産能力増強で需要に対応独自PICK UP製造保健医療その他製造更新香港24年のＧＤＰ成長率2.5％PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売り韓国１月の輸出10.3％減PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ