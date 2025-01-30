豪ＣＰＩ、４Ｑは2.4％上昇

オーストラリア豪ＣＰＩ、４Ｑは2.4％上昇コア下振れで利下げ観測高まる経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般不動産マクロ経済統計ＣＰＩ豪ＣＰＩ、４Ｑは2.4％上昇 コア下振れで利下げ観測高まるオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般不動産NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第17回＞トランプ劇場開幕オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW土地価格全国的に上昇、地方では販売活況もオーストラリア建設統計不動産社会一般NEW深センの24年ＧＤＰ、5.8％成長＝目標達成中国深セン経済マクロ経済統計広西の24年ＧＤＰ、4.2％成長＝目標下回る中国広西経済マクロ経済統計黒竜江のＧＤＰ、24年は3.2％成長＝目標未達中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計観光失業率豪ＣＰＩ、４Ｑは2.4％上昇 コア下振れで利下げ観測高まるオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般不動産NEW若者の消費意欲好調、親の援助などが支えオーストラリア経済マクロ経済統計小売り雇用増加数、24年は４割減 外国人労働者の伸び鈍化でシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務12月の失業率0.8％、２カ月連続で改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務上海のＧＤＰ、24年は5.0％成長中国上海経済マクロ経済統計12月ＮＺカード支出２％増、家計の消費は堅調ニュージーランド経済マクロ経済統計オーストラリアの最新ニュース【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第17回＞トランプ劇場開幕オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW中国ＡＩディープシーク厳格規制を＝専門家オーストラリアＩＴＩＴ一般電子・コンピューター軍事外交NEW若者の消費意欲好調、親の援助などが支えオーストラリア経済マクロ経済統計小売り各国・地域のトップ記事タイ日本のソフトパワー市場開拓PICK UP経済マクロ経済食品・飲料娯楽メディアイベント文化・宗教外食・飲食NEWインドネシア食料・エネ自給重視へシフト独自PICK UP政治農林・水産社会一般政治一般政策・法律・規制外交NEWフィリピンＩＰＯ市場、３年ぶり回復へPICK UP独自金融マクロ経済貿易金融一般証券政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ