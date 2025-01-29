日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月28日時点）金融国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年01月29日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月28日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月28日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月27日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月24日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月24日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース銀座ソニーパークが開業日本ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューターメディア成田24年輸出額は過去最多、中国向け半導体好調日本経済貿易統計電子・コンピューター空運トランプ氏原油値下げ要求、ＦＲＢに利下げ圧力欧州経済ＩＴ一般石油・石炭・ガス金融一般政策・法律・規制外交各国・地域のトップ記事タイ24年自動車生産、147万台PICK UP車両貿易統計自動車二輪車車部品オーストラリア豪12月企業景況感、３pt上昇経済マクロ経済統計インド南部工場、下期初めに稼働へPICK UP車両自動車各国・地域のトップ記事一覧へ