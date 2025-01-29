ＢＥＶの登録台数、24年は８％減の7.2万台

タイＢＥＶの登録台数、24年は８％減の7.2万台車両国・地域タイ業種車両関連タグタイ自動車二輪車統計環境自動車統計24年の自動車輸出、９％減の102万台タイ車両貿易統計自動車二輪車24年自動車生産、147万台 前年比20％減、２年連続前年割れタイ車両貿易統計自動車二輪車車部品ＢＥＶの登録台数、24年は８％減の7.2万台タイ車両統計自動車二輪車環境浙江省の電力消費１割増、自動車向けが拡大中国浙江公益統計自動車電力・ガス・水道自動車輸入、24年は12％減の70.5万台中国車両貿易統計自動車安徽省のＧＤＰ、24年は5.8％成長中国安徽経済マクロ経済統計タイの最新ニュースホンダ、ＥＶ「ｅ：Ｎ１」を中国から輸入へタイ車両自動車ＩＴのＰＩＳ、サマートと共同で大型受注タイＩＴＩＴ一般電力・ガス・水道カンクン、中国重型と高圧送電線事業を受注タイ公益電力・ガス・水道各国・地域のトップ記事タイ24年自動車生産、147万台PICK UP車両貿易統計自動車二輪車車部品オーストラリア豪12月企業景況感、３pt上昇経済マクロ経済統計インド南部工場、下期初めに稼働へPICK UP車両自動車各国・地域のトップ記事一覧へ