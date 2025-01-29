不法移民の送還容認、米と協力姿勢

中国不法移民の送還容認、米と協力姿勢政治国・地域中国業種政治関連タグ中国日本米国外交社会一般関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後不法移民の送還容認、米と協力姿勢中国政治社会一般外交米国で「日中協業」の局面も 中国苦戦の日系、活路は東南アかタイ経済マクロ経済貿易自動車電子・コンピューター電機政策・法律・規制対米ドル為替、年末33.00バーツに上昇予測タイ金融金融一般トランプ政権はミャンマー政策継承、元大使ミャンマー政治政治一般チン難民、米大統領令で渡航キャンセルにミャンマー社会社会一般事件政治一般外交援助停止の米大統領令、開発事業に悪影響バングラデシュ経済マクロ経済保健医療政策・法律・規制外交中国の最新ニュース在中国の米企業、５割が米中関係の悪化懸念中国経済マクロ経済統計セメント需要、25年も減少継続＝建設停滞で中国製造決算ガラス・セメントインフラ不動産建設・プラント政策・法律・規制地方が今年成長目標引き下げ 大半占める、24年は年末改善中国経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制各国・地域のトップ記事タイ24年自動車生産、147万台PICK UP車両貿易統計自動車二輪車車部品オーストラリア豪12月企業景況感、３pt上昇経済マクロ経済統計インド南部工場、下期初めに稼働へPICK UP車両自動車各国・地域のトップ記事一覧へ