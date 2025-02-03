財政収支、均衡は「27年以降」＝ＡＮＺ

香港財政収支、均衡は「27年以降」＝ＡＮＺ経済国・地域香港業種経済関連タグ香港金融一般不動産マクロ経済財政ＧＤＰ24年のＧＤＰ成長率2.5％ 消費低迷、10～12月は上向く香港経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売り財政収支、均衡は「27年以降」＝ＡＮＺ香港経済マクロ経済金融一般不動産財政24年１人当たりＧＤＰ、２年連続日本超えか韓国経済マクロ経済統計共産党95年、ラム書記長が経済成長へ決意ベトナム政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制25年のＧＤＰ成長率5.8％、ＩＭＦ予測カンボジア経済マクロ経済貿易統計農林・水産不動産建設・プラント観光政策・法律・規制１月の製造業ＰＭＩ、８カ月連続で節目割れマレーシア製造マクロ経済統計その他製造香港の最新ニュース元香港総督に叙勲を伝達、パッテン氏香港社会社会一般政治一般反落、ハンセン指数は0.04％安＝香港株式香港金融金融一般証券財政長官、高齢者運賃の見直し検討香港経済マクロ経済保健医療陸運教育雇用・労務政策・法律・規制財政各国・地域のトップ記事シンガポール生産能力増強で需要に対応独自PICK UP製造保健医療その他製造更新香港24年のＧＤＰ成長率2.5％PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売り韓国１月の輸出10.3％減PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ