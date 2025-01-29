若者の消費意欲好調、親の援助などが支え

オーストラリア若者の消費意欲好調、親の援助などが支え経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア小売りマクロ経済統計失業率若者の消費意欲好調、親の援助などが支えオーストラリア経済マクロ経済統計小売り雇用増加数、24年は４割減 外国人労働者の伸び鈍化でシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務12月の失業率0.8％、２カ月連続で改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務上海のＧＤＰ、24年は5.0％成長中国上海経済マクロ経済統計12月ＮＺカード支出２％増、家計の消費は堅調ニュージーランド経済マクロ経済統計12月失業率3.32％、11カ月ぶり低水準台湾経済マクロ経済統計雇用・労務オーストラリアの最新ニュース大林組、ＮＺのグリーン水素をフィジーで活用ニュージーランド公益化学一般電力・ガス・水道海運主要路線シドニー―メルボ航空運賃、42％上昇オーストラリア運輸空運〔オセアニアン事件簿〕豪州各地で荒天、ＮＳＷ州などでは猛暑オーストラリア社会社会一般事件各国・地域のトップ記事タイ24年自動車生産、147万台PICK UP車両貿易統計自動車二輪車車部品オーストラリア豪12月企業景況感、３pt上昇経済マクロ経済統計インド南部工場、下期初めに稼働へPICK UP車両自動車各国・地域のトップ記事一覧へ