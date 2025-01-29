日本【マーケット情報】商品市況（2025年01月28日午前時点）金融国・地域日本業種金融関連タグ日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年01月29日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月28日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月28日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月27日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月24日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月24日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース能登の漏水調査、イスラエル企業が衛星活用日本ＩＴＩＴ一般通信インフラ電力・ガス・水道災害スーパー売上高５年連続増2.7％、値上げ影響日本商業食品・飲料小売り国内設備投資40年度200兆円に、官民連携で倍増日本経済マクロ経済自動車ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資建設・プラント政策・法律・規制各国・地域のトップ記事タイ24年自動車生産、147万台PICK UP車両貿易統計自動車二輪車車部品オーストラリア豪12月企業景況感、３pt上昇経済マクロ経済統計インド南部工場、下期初めに稼働へPICK UP車両自動車各国・地域のトップ記事一覧へ